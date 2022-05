Madagascar: une proposition de loi sur l'IVG de nouveau devant l'Assemblée nationale

Il y a une urgence surtout pour les femmes qui ont besoin que cette loi soit adoptée au plus vite parce que, en cas de viol et d’inceste, les femmes ne peuvent pas demander une interruption thérapeutique de grossesse. Actuellement, les femmes meurent et les médecins ne peuvent pas les sauver. Certains médecins le font quand même dans l’illégalité et certains médecins ne peuvent pas exercer en toute quiétude leur travail qui est de sauver des vies. Le pays est un pays laïque. Il s’agit de questions médicales. On doit réfléchir les lois par rapport à la nécessité et non pas par rapport à des appartenances religieuses, parce que l’on parle bien ici d’interruption thérapeutique de la grossesse.