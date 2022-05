Mali: Cheick Oumar Sissoko pousse un coup de gueule contre le Premier ministre

Cheick Oumar Sissoko, cinéaste et co-fondateur de M5-RFP. © David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Mali, un des fondateurs du M5-RFP, la coalition du 1er ministre de transition Choguel Maïga, dit ne plus reconnaitre son autorité et demande sa démission. À l'occasion du deuxième anniversaire de son mouvement, Espoir Mali Koura, le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, s'en est vertement pris au chef du gouvernement.