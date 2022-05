RDC: la révision de la loi électorale vidée de sa substance pour les initiateurs du texte

Le Palais du peuple, bâtiment du Parlement congolais en 2013. © Wikimedia Commons CC-BY 2.0 Antoine Moens de Hase

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En RDC, la proposition de loi portant sur la révision de la loi électorale est envoyée à la Commission politique, juridique et administrative de l’Assemblée nationale. Ce processus se fait sur fond de méfiance de plus en plus accrue entre les différents acteurs. La plénière de vendredi dominée par l’Union sacrée, la plateforme de Félix Tshisekedi, avait rejeté une série de propositions du G13, collectif de parlementaires et de la société civile, initiateur du texte.