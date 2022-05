Reportage

Journée contre l’homophobie: des maisons de refuge en Ouganda pour les LGBT rejetés

Kampala, vue de nuit. (photo d'illustration) Getty Images/Yannick Tylle

Ce mardi 17 mai marque la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. En Ouganda, de nombreuses associations de défense des droits humains dénoncent régulièrement la stigmatisation de la communauté LGBT et la répression à laquelle elle fait face de la part des autorités. Dans le pays, l’homosexualité est considérée illégale et passible d’une peine de prison à perpétuité.