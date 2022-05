Kenya: Africités, réfléchir la ville de demain

Vue de Kisumu au Kenya (image d'illustration). Wikimedia/CC/Victor O

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce mardi 17 mai s’ouvre à Kisumu, au Kenya, la neuvième édition d’Africités, un sommet panafricain qui a lieu tous les trois ans depuis 1998. Celui-ci réunit des maires et des représentants de différents secteurs du continent pour parler décentralisation et gouvernance locale. Jusqu’à samedi, les délégués africains vont échanger autour du rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l’agenda 2030 de l’ONU et 2063 de l’Union africaine, en d’autres termes, leur participation dans un développement durable de l’Afrique. Elle était prévue pour 2021 mais a été décalée pour cause de Covid-19. Après l’avoir accueillie à Nairobi en 2006, le Kenya a mis les bouchées doubles pour cette nouvelle édition.