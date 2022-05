RDC: au Nord-Kivu et en Ituri, la justice reprend difficilement son cours

Dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, magistrats, greffiers et avocats ont repris le travail depuis maintenant deux mois, mais seulement sous certaines conditions. Ils peuvent uniquement instruire les dossiers de seconde zone, les dossiers majeurs restants aux mains des magistrats militaires.

Avec notre correspondante de retour de Goma, Coralie Pierret

Le 18 mars dernier, le président congolais Félix Tshisekedi modifiait son ordonnance qui impose un état de siège pour mettre fin aux violences et ramener la paix dans le Nord-Kivu et dans l'Ituri. Auparavant, les militaires avaient récupéré tous les pouvoirs dans ces provinces, y compris le pouvoir judiciaire.

Deux mois plus tard, dans le Nord-Kivu, les tribunaux civils sont presque vides malgré leur réouverture officielle du 18 mars. Certains dossiers n’ont pas encore été transférés et sont toujours bloqués au parquet militaire, explique Me Pépin Kavota, avocat et représentant de la société civile de Béni, la seconde ville de la province :

« La soif de continuer de rester sur certains dossiers peut subsister entre certains magistrats. Nous devons nous battre pour que tous les dossiers soient transmis au niveau du tribunal ou de la justice civils pour que les magistrats militaires ne se cabrent pas dessus. »

Le transfert de compétence devrait alléger les tribunaux militaires. Mais le retard s’est accumulé tant le nombre de dossiers a augmenté, souligne Me Marcelin Mushoko, avocat au barreau de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu :

« Il y a eu plus d'arrestations. Les militaires ont instruit comme militaires, et non comme civils, même pour des petits faits bénins. Même pour un téléphone à 50 dollars, on vous jette en prison. Voilà pourquoi la maison carcérale au aujourd'hui pleine. »

Selon l'ONG Amnesty International, des dizaines de militants des droits de l’Homme ont été placés en détention arbitraire depuis le début de l’état de siège.

