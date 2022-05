Les frontières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert

Vue générale de la frontière entre la ville marocaine de Fnideq et la petite enclave espagnole de Ceuta (image d'illustration). FADEL SENNA / AFP

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla ont rouvert dans la nuit du 16 au 17 mai après deux ans de fermeture. Une fermeture liée a la pandémie de Covid-19 et à une brouille diplomatique entre Madrid et Rabat. La réconciliation est désormais à l'ordre du jour.