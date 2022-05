COP 15 à Abidjan: face à la progression des sécheresses, les États doivent se préparer

C’est l’un des grands enjeux de la COP15 sur la désertification, qui se tient à Abidjan jusqu'au vendredi 20 mai : parvenir à un accord commun entre les 195 États représentés, pour lutter contre les sécheresses et les vents de sable. Un objectif sans doute illusoire malgré la gravité de la situation

Avec notre correspondante à Abidjan, Jeanne Richard

Selon un rapport de l’ONU publié le 11 mai 2022, en 20 ans, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 30% dans le monde. L’Afrique est particulièrement vulnérable. Des solutions existent, mais pourtant, au-delà d’une déclaration politique, il est peu probable que des engagements fermes et contraignants soient pris durant la COP15 en Côte d'Ivoire.

Depuis les années 1970, les sécheresses ont causé la mort de 650 000 personnes dans le monde. Aucun continent n’est épargné, et le changement climatique promet des épisodes plus fréquents et plus longs, comme l'explique Robert Stefanski, directeur des services de climatologie appliquée à l’Organisation mondiale de la météorologie :

« Dans une zone donnée, même si les pluies restent constantes ces dix prochaines années par exemple, avec la hausse des températures, il y aura quand même moins d’eau au sol. Et on aura plus de sécheresses parce que l’eau s’évaporera plus facilement, y compris dans les canaux d’irrigation, alors que les plantes auront besoin de plus d’eau pour survivre. »

Les États doivent mieux se préparer selon lui : économiser l’eau, restreindre son accès aux secteurs essentiels en cas de sécheresse, mais également anticiper et préparer le terrain. Car des solutions existent.

« La végétation a disparu dans beaucoup d’endroits. En réintroduisant des arbres, des arbustes et autres, on aide le sol à se régénérer, à faire revenir l’eau et empêcher l’érosion due au vent, à avoir des régions plus résistantes à la sécheresse », poursuit Robert Stefanski.

Il n’attend toutefois pas de grand engagement de la part des États sur la sécheresse durant cette COP15. Mais il s’agit d’une étape. Les négociations internationales prennent du temps.

Je salue l'initiative du gouvernement ivoirien de planter 25 arbres sur le site de la #UNCCDCOP15.@ACHIPatrick4 a également salué cette initiative et annoncé que la Côte d'Ivoire a planté 38 millions d'arbres à ce jour pour recouvrir son couvert forestier.#LandLifeLegacy — Ibrahim Thiaw (@ibrahimthiaw) May 18, 2022

