Reportage

Fer de lance de la créativité africaine, la Biennale de Dakar fait son retour

El Hadj Malick Ndiaye, directeur artistique, pose devant une œuvre d’Alioune Diagne, présent dans la sélection internationale. © RFI / Sébastien Jédor

Texte par : Sébastien Jédor Suivre 4 mn

Dakar redevient la capitale des artistes d’Afrique et de la diaspora pendant un mois. Annulée il y a deux ans à cause de la pandémie, la Biennale d’art contemporain ouvre ce jeudi 19 mai. Les artistes investissent la capitale sénégalaise, avec pas moins de 16 expositions dans le programme officiel et 450 manifestations dans le festival « Off ».