Génocide des Tutsis au Rwanda: Phénéas Munyarugarama, l'un des derniers fugitifs, est mort en 2002

La liste des fugitifs inculpés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) mais jamais arrêtés se réduit de jour en jour. Le procureur du Mécanisme de l’ONU, chargé des derniers procès du TPIR, a annoncé le décès de Phénéas Munyarugarama. Durant le génocide des Tutsis au Rwanda, il commandait un camp militaire et aurait ordonné des tueries de masse.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Phénéas Munyarugarama, ancien officier militaire au Rwanda, faisait partie des cinq derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Il avait été inculpé par le TPIR en février 2002 pour génocide et crimes contre l’humanité commis dans le Bugesera. Celui qui tenait le rang de lieutenant-colonel avait fui le pays en juin 1994 pour se rendre au Zaïre. Là, il avait pu rejoindre les anciennes forces armées rwandaises, puis les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), milice opposée à Kigali.

Vers le 28 février 2002, Phénéas Munyarugarama est tombé malade. « À la suite d'une enquête difficile et intense, le Bureau du Procureur a pu déterminer que Munyarugarama est mort de causes naturelles le, ou vers le, 28 février 2002 à Kankwala », indique le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) dans un communiqué publié mercredi 18 mai. Faute d’expertise médicale possible, les causes exactes de la mort restent inconnues. Il a été inhumé dans une tombe anonyme du village de Kankwala.

Le procureur n’a pu faire de prélèvement ADN pour confirmer sa mort. Il s’est basé sur les témoignages de huit anciens combattants des FDLR. Ils auraient tous raconté en détail les circonstances de la mort de Phénéas Munyarugarama.

Dans un communiqué, le procureur, Serge Brammertz, a annoncé qu’il concentrerait ses recherches sur les quatre derniers fugitifs, dont Fulgence Kayishema. L’ex-inspecteur de police et milicien pendant le génocide a été localisé en Afrique du Sud. Mais Pretoria refuse de coopérer avec le Mécanisme dans ce dossier.

