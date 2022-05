Gambie: une campagne de sensibilisation contre le trafic de bois

Le trafic de bois de rose génère toujours des tensions enltre le Sénégal et la Gambie. (image d'illustration) Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Gambie, le bois est au cœur des derniers affrontements entre l’armée sénégalaise et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance, au nord. Les bois rares rapportent gros et financent les séparatistes. Ils représentent aussi un revenu non négligeable pour les communautés proches de la frontière. Reportage au départ d’une campagne de sensibilisation des populations locales au sud du pays.