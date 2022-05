RDC: à la recherche de leviers pour apaiser les tensions entre Katangais

Vue d'une rue de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. (Illustration). JUNIOR KANNAH / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Lors du deuxième jour du forum pour l’unité et la réconciliation des Katangais, mercredi 18 mai à Lubumbashi, les participants ont notamment échangé sur les causes de dissensions. La question est : comment en sortir ? Les discussions organisées par atelier de travail se déroulent à huis clos et vont se poursuivent durant deux jours.