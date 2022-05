Sénégal: deux députés de la majorité condamnés pour trafic de faux passeports

Le palais de justice de Dakar, au Sénégal. (illustration) RFI/Guillaume Thibault

Texte par : RFI

Mamadou Sall écope de deux ans de prison, dont six mois ferme, et Boubacar Biaye de deux ans et cinq mois ferme. L'affaire secoue l’Assemblée nationale depuis septembre dernier.