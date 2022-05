Tchad: le porte-parole de la coalition Wakit Tama présenté à la justice

Max Loalngar a été présenté ce jeudi 19 mai 2022 au procureur de la République qui l’a placé en détention. Il rejoint ainsi quatre autres leaders de la coalition de partis et organisations opposés au Conseil militaire, interpellés depuis samedi après une marche contre la politique française au Tchad qui a dégénéré en actes de vandalisme.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasdra Nako

Maître Max Loalngar a été conduit au palais de justice vers 10h, ce jeudi, par des agents de la police judiciaire à qui il n’a été confié que mercredi. Depuis son arrestation, Max Loalngar était gardé aux renseignements généraux.

Vêtu d’une chemise violette à carreaux et d’un pantalon gris, il est plutôt apparu détendu. Le tête-à-tête avec le procureur n’a pas duré longtemps. Celui-ci a notifié au président de la Ligue tchadienne des droits de l’homme qu’il est poursuivi pour troubles à l’ordre public, destruction de biens et il sera placé en détention comme les autres leaders jusqu’au 6 juin, date retenue pour le procès. Max Loalngar étant avocat, ses collègues en grève justement pour demander justement sa libération, ont fait dérogation pour pouvoir l’assister.

Ce jeudi matin, à Ndjamena, plusieurs regroupements de partis et d’associations ont tenu une déclaration appelant à la libération de tous les leaders de Wakit Tama. Et dans l’après-midi, l’Union des syndicats du Tchad, la plus grande centrale du pays, dont le secrétaire général, Gounoung Vaima, fait partie des prisonniers, a tenu une assemblée générale.

