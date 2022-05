Convoi de Barkhane bloqué au Niger: «On se demande s’il y a eu même vraiment une enquête»

On se demande s’il y a eu même vraiment une enquête, parce que s’il y a eu une enquête, on devrait savoir normalement à la fin de quelles unités proviennent les balles qui ont tué ou blessé des personnes. Ce n’est pas une enquête judiciaire qu’il y a eu, apparemment c’est une sorte d’enquête administrative. Puis, à la fin, on nous annonce qu’il y a eu des arrangements. Donc, c’est une façon de dire qu’on ne peut pas sanctionner sur le plan judiciaire les personnes. Ça, c’est vraiment comme si on garantissait l’impunité pour les éléments des forces étrangères. C'est quand même très grave. Il faut qu’on sache au moins la vérité, que les gens reconnaissent ce qui s’est passé. Et après, il faut rendre justice. Donc, ce n’est pas un processus judiciaire, c’est un processus d’arrangement. Nous, nous ne pouvons pas soutenir un processus d’arrangement et c’est vraiment très décevant.