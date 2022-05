RDC: saisie record d'une tonne et demie d'ivoire de contrebande à Lubumbashi

Les défenses des éléphants alimentent le trafic d'ivoire. (illustration) (Photo by Hoberman Collection/UIG via Getty Images)

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités judiciaires ont procédé ces derniers jours à la saisie près d’une tonne et demie d’ivoire de contrebande. Trois trafiquants présumés ont été arrêtés et transférés au parquet de Lubumbashi, mercredi 18 mai, après la saison de près d'une tonne et. Il s'agit de l'une des plus grosses prises de ces dix dernières années en Afrique.