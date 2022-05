Trois Italiens et un Togolais enlevés au Mali dans la commune de Sincina

Les régions de Koutiala et de Sikasso, à la frontière burkinabè, ne sont pas l’épicentre de l’activité des groupes jihadistes, même si des attaques y sont parfois menées.

Trois Italiens et un Togolais ont été enlevés dans la soirée du jeudi 19 mai près de Koutiala, dans le sud du Mali, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Il y a très peu de détails à ce stade sur cet enlèvement, qui n’a pas été revendiqué.

Selon des sources locales, les quatre personnes auraient été enlevées jeudi 19 mai dans la soirée par des hommes armés dans la commune de Sincina, à une dizaine de kilomètres de Koutiala. Une information confirmée à RFI par un élu et un gendarme de la zone.

Côté italien, il s’agirait d’un homme d’une cinquantaine d’années, témoin de Jéhovah qui se fait appeler Zenke Coulibaly, et de ses deux parents âgés d’au moins 70 ans. Ces précisions ont été communiquées à RFI par un témoin de Jéhovah malien de leur entourage. Il n'y a encore aucune information, pour le moment, à propos du Togolais enlevé avec eux. L’enlèvement n’a pas été revendiqué.

L’ambassade d’Italie est mobilisée, mais n’a souhaité faire aucune déclaration. À Rome, le ministère des Affaires étrangères a simplement indiqué procéder « aux vérifications d’usage ». La représentation diplomatique du Togo à Bamako ne dispose d’aucune information supplémentaire.

Les régions de Koutiala et de Sikasso, à la frontière burkinabè, ne sont pas l’épicentre de l’activité des groupes jihadistes. Mais des attaques y sont parfois menées, contre des postes de l’armée malienne par exemple. Une religieuse colombienne avait été enlevée dès 2017 près de Sikasso par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sœur Gloria Argoti avait été libérée en octobre 2021, après plus de quatre années de captivité.

