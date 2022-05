RDC: Kinshasa et groupes armés s'opposent sur la réintégration de rebelles dans l'armée

Un militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo. (illustration) MONUSCO/Abel Kavanagh

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe en charge des consultations de Nairobi poursuit sa tournée dans l’Est de la RDC. Objectif : échanger avec un maximum de représentants de groupes rebelles, milices et autres mouvements armés avant la reprise formelle des pourparlers. Parmi les sujets de discorde : la question de l'intégration dans l’armée des rebelles qui déposeraient les armes. Pour Kinshasa, il n’en est plus question, et cela crée des frustrations.