Soudan du Sud: de nouveaux moyens pour mieux lutter contre le paludisme

Techniciens du labo du Centre de santé primaire de Munuki, à Juba, au Soudan du Sud. © Florence Miettaux/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Soudan du Sud, c’est un pas de plus dans la lutte contre le paludisme qui s’est opéré, le mardi 17 mai, alors que le ministère de la Santé a officiellement reçu un nouvel outil de formation. Il s’agit d’une « malaria slides bank », c’est-à-dire, en français, une « collection de lames sur la malaria » dont le but est de former les Sud-Soudanais à la détection des différentes formes de paludisme au microscope.