Gabon : l'opposition remet la question de la santé d'Ali Bongo sur le tapis

La question de l’état de monsieur Ali Bongo n’est pas la question de la seule Union nationale. Quand on voit tous les bidouillages qui ont été faits sur la Constitution et les institutions depuis quatre ans, au sein du pouvoir, on a bien conscience de l’état de monsieur Ali Bongo et qu’on en a tiré toutes les conséquences. Le Gabon, tel qu’il est gouverné, laisse penser que notre pays est l’otage du pouvoir…