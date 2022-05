Les stratégies de l'Algérie et du Maroc face à l'augmentation du prix du blé

Cette semaine encore, le cours du blé a atteint le prix historique de 483 euros la tonne, et avec la sécheresse qui a aussi gagné la France, premier exportateur européen, la situation pourrait encore s'empirer. © Pixabay / Andrey Braynsk

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Guerre en Ukraine, sécheresse… Le marché du blé mondial souffre de circonstances difficiles, et le prix de la tonne a presque doublé en deux ans. Depuis l'annonce de l'embargo indien samedi 14 mai, pourtant annoncé comme l'un des substituts au blé ukrainien et russe, les pays importateurs cherchent des solutions pour protéger les consommateurs. Parmi eux, le Maroc et l'Algérie font partie des plus dépendants du blé venus d'Europe de l'est. Et dans les deux cas, l'Etat met la main à la poche.