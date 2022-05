Madagascar: situation toujours tendue entre l'entreprise QMM et la population locale

Fort-Dauphin depuis le Pic Saint-Louis, à Madagascar. PFFD/CC/Wikimedia Commons

À Madagascar, l’entreprise QMM, filiale du groupe canadien Rio Tinto qui exploite au sud-est de l’île à Fort-Dauphin, l’ilménite, un minerai riche en fer et en titane, est toujours dans la tourmente. Détenue à 20% par l’État malgache, et 3ème plus grosse exploitation minière de Madagascar, QMM avait annoncé l’arrêt de son activité. Alors que les manifestants barrent toujours depuis jeudi, l’unique route qui mène au site après des heurts de cette semaine, la direction de l’entreprise et les leaders du mouvement ne parviennent pas à trouver un accord. Les tractations ont continué jusque tard dans la nuit.