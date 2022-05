Nigeria: la police saisit un arsenal et des explosifs à Kano

Une rue de Kano, ville du nord du Nigeria. (image d'illustration) © REUTERS/Luc Gnago

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La psychose monte dans la ville de Kano, au nord du Nigeria, où la police vient de confirmer avoir intercepté un arsenal et du matériel pouvant servir à fabriquer une bombe artisanale. Cette saisie a eu lieu jeudi dernier, quelques jours après une explosion qui a fait 9 morts dans la grande ville musulmane, le mardi 17 mai. La police avait déclaré qu'il s'agissait d'une explosion au gaz, mais la cause accidentelle a été remise en cause par la population locale.