Éthiopie: vague de répression contre les plus radicaux de l’État de l’Amhara

Panneau annonçant entrée en zone Amhara. Mai 2021 © RFI/ Sébastien Németh

Texte par : Léonard Vincent Suivre 2 mn

Le gouvernement éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed sévit contre les éléments les plus radicaux des forces politiques et paramilitaires de l'État de l'Amhara, qui lui avaient servi de fers de lance de la guerre dans le Tigré. Depuis la semaine dernière, des personnalités importantes du nationalisme ont ainsi été arrêtées dont un général, des militants, des miliciens et une dizaine de journalistes.