RDC: la poignée de main entre Kabila et Katumbi suscite réactions et interrogations

Joseph Kabila et Moise katumbi montage portraits RFI © Reuters - AP

La poignée de main entre l’ancien président Joseph Kabila et son rival l’ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi a suscité de nombreuses réactions. Poignée de main qui a eu lieu dimanche 22 mai lors de la messe de clôture du forum de l’Unité et de la réconciliation du Katanga, à Lubumbashi. Les deux hommes étaient brouillés depuis 7 ans, depuis que Katumbi, allié de l’ancien président Kabila, a démissionné de son parti, pour rejoindre l’opposition et ensuite se rapprocher de l’actuel chef de l’État Félix Tskisekedi. S’agit-il d’un début de réconciliation entre les deux hommes devenus rivaux ?