RDC: les délégués du processus de Nairobi poursuivent leur mission à Bukavu

Une vue de Bukavu, capitale de province du Sud-Kivu en RDC. (image d'illustration) Wikimedia/EMMANRMS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les émissaires du gouvernement congolais et la facilitation kényane poursuivent leur mission dans l’Est du pays. Ces experts rencontrent les groupes armés afin de les sensibiliser au processus dit de Nairobi, une initiative de dialogue soutenue par la Communauté d'Afrique de l'Est. Après le Nord-Kivu et l’Ituri, ils sont actuellement à Bukavu, au Sud-Kivu où ils entament la dernière étape de leur mission.