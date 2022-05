Congo-B : Brazzaville accueille un Forum sur la gouvernance forestière sous-régionale

La forêt du bassin du Congo est la plus vaste d’Afrique. (image illustration). DeAgostini/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement congolais, l’Union européenne, des experts et autres représentants des organisations sous-régionales et internationales sont réunis depuis lundi 23 mai, à Brazzaville, pour débattre de la gouvernance forestière dans l’espace du Bassin du Congo, deuxième massif forestier et écologique du monde. Panel de haut niveau sur le processus de réformes du secteur forestier en République du Congo ; grande session sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts du Bassin du Congo par l’initiative «Déforestation zéro».