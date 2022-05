Congo-B : des décisions pour une gestion transparente des forêts du Bassin du Congo

Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde.

Renforcer davantage le rôle de la société civile dans lagestion des forêts du Bassin du Congo pour plus de transparence, c’est l’objectif que s’est fixé le 13e forum sur la gouvernance forestière que Brazzaville a accueilli jusqu’à hier mardi. Les acteurs du domaine forestier et représentants des gouvernements ainsi que les experts ont pris plusieurs décisions allant du renforcement de la traçabilité du bois, à la protection du cadre de vie des communautés autochtones forestières.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

La problématique majeure des forêts congolaises aujourd'hui, reste la question de la préservation de la biodiversité. Le Forum a donc fait plusieurs propositions dans ce sens. Le professeur Julien Mbzibain, enseignant à l’Université de Wolverhampton en Angleterre, a contribué à l'organisation du forum grâce à un appui financier. « Il y a aussi eu des recommandations par rapport à la gestion durable de la faune, de la biodiversité à travers les programmes réalisés par exemple par la FAO ».

Le principal partenaire de l'exploitation des ressources forestières du bassin du Congo est la Chine. Le Forum a appelé les entreprises du géant asiatique au respect des législations ; leur méthode d’exploitation étant parfois décriée, car ne respectant pas l'environnement.

Justin Kamga est membre de la société civile camerounaise; il estime que la gouvernance forestière de la sous-région est très opaque. Et pour lui, il est temps de changer la donne. « Nous pensons qu’il est important de rendre accessibles les informations sur tout ce qui se passe dans le secteur forestier :les contrats, les titres qui sont attribués ; la matière dont les revenus sont collectés et redistribués pour le développement des communautés. C’est tout ce dont on a besoin en termes d’informations pour pouvoir mieux s’impliquer dans le suivi de nos forêts ».

Après avoir accueilli les 12ème et 13ème Forum, Brazzaville doit passer le témoin l'année prochaine à une autre capitale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne