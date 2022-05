Festival de Cannes: rencontre avec la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo

La réalisatrice Marie-Clémentine Dusabejambo lors de la première du court-métrage "Perspective : Rwanda" lors du Festival du film de Tribeca 2011 au Clearview Cinemas Chelsea, le 25 avril 2011 à New York. Getty Images via AFP - SLAVEN VLASIC

RFI

Chaque année, la Fabrique des cinémas du monde sélectionne des projets de films venus de tous les continents et emmène pendant deux semaines les réalisateurs au festival de Cannes, où sont organisés des rencontres, des entretiens professionnels et des master class, pour finaliser une écriture ou boucler un budget. RFI a rencontré la Rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo, qui tournera bientôt son premier long-métrage au Rwanda, en langue kinyarwanda et avec des acteurs non professionnels.