La Turquie livre six drones Bayraktar TB2 au Niger

Un drone Bayraktar TB2 (Bloc B). © Bayhaluk/wikimedia.org

RFI

Le Niger a reçu le week-end dernier des drones turcs. Six Bayraktar TB2 ont été livrés à l’aéroport de Niamey. Il s’agit d’une première partie d’un contrat d’armement passé en novembre qui prévoit aussi l’achat par le Niger d’avions légers et de véhicules blindés. Avec cet achat les capacités aériennes du pays montent d’un cran, et Niamey en profite pour diversifier ces partenaires dans le secteur de la défense.