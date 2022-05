Somalie: le nouveau président nomme un envoyé spécial pour la sécheresse

L'une des priorités du nouveau chef de l'Etat somalien est de « résoudre de toute urgence les défis de la sécheresse liés au climat »(image d'illustration). © AP Photo/Elias Meseret

La Somalie attend encore la désignation par le nouveau chef de l'État d'un Premier ministre et d'un gouvernement. D'ores et déjà, l'entourage du président a été nommé, ainsi qu'un chef des services de renseignement. Et mardi 24 mai, Hassan Cheikh Mohamoud, élu le 15 mai dernier, a confié une mission d'envergure à l'un de ses rivaux à l'élection présidentielle, dans la cadre des « priorités » du chef de l'État : « résoudre de toute urgence les défis de la sécheresse liés au climat », selon le communiqué de ses services.