À Davos, Pfizer s'engage à vendre à prix coûtant plusieurs de ses traitements à l'Afrique

Présence discrète pour les Africains à Davos pour cette 51e édition du Forum économique mondial qui revient dans la petite station suisse après deux ans d’absence en raison du Covid-19. Le géant Pfizer a annoncé qu'il allait vendre à prix coûtant plusieurs de ses traitements à des pays africains.

Avec notre envoyée spéciale à Davos, Mounia Daoudi

Une bonne nouvelle a été annoncée ce mercredi matin 25 mai à Davos Le géant pharmaceutique Pfizer s’est engagé à vendre à prix coûtant certains de ces traitements. Cela signifie que seules la fabrication et les dépenses de transport seront facturées dans les pays concernés.

Au total, 23 vaccins et médicaments utilisés dans le traitement de maladies infectieuses, de certains cancers, certaines inflammations, mais aussi certaines maladies rares ou qui touchent plus spécifiquement les femmes. Par exemple, l'antiviral Paxlovid, et le vaccin contre le Covid-19 font partie de cette liste. Et surtout, si à l’avenir Pfizer développe d'autres médicaments dans ces domaines, ils seront automatiquement inclus dans l'accord.

Cinq pays sont pour le moment concernés par cette initiative : le Sénégal, l’Ouganda, le Ghana, le Rwanda et le Malawi. Les présidents Kagame et Chakwera étaient d’ailleurs présents ce mercredi à Davos. L’objectif pour Pfizer est d’identifier les changements à mettre en place, notamment en matière de procédures, d'infrastructures ou encore de formation du personnel soignant, pour que ces traitements arrivent effectivement jusqu'aux patients.

L’initiative sera ensuite ouverte à une quarantaine d’autres pays. Ce qui devrait permettre, à terme, à pas moins de 1,2 milliard de personnes d’avoir accès à moindre coût à ces traitements. Selon Pfizer, les maladies infectieuses tuent près d'un million de personnes chaque année dans les pays pauvres. Le géant pharmaceutique espère que d’autres groupes se joindront à cette initiative qui a le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates.

