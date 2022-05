D'où viennent les armes utilisées par les groupes terroristes dans la région du Lac Tchad?

Le Conflict Armament Research (CAR) a étudié près de 200 armes et des milliers de munitions saisies par les autorités nigériennes, auprès de militants de Boko Haram et du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest pour essayer d'en analyser la provenance. (image d'illustration) © REUTERS

Le Conflict Armament Research (CAR) a étudié du matériel (près de 200 armes et des milliers de munitions) saisi par les autorités nigériennes, principalement dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, auprès de militants de Boko Haram et du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest. L'organisation pointe une diversité des types et modèles de matériel, qui s'explique par la combinaison de plusieurs stratégies d'approvisionnement, que CAR juge souvent «opportunistes».