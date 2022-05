Ghana: lors de ses assemblées annuelles, la BAD liste les défis qui attendent le continent

Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. AfDB

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont officiellement ouvertes ce mardi à Accra. Evènement de l'année le plus important pour cette institution qui attire plusieurs milliers de délégués, dirigeants et actionnaires. Le thème cette année : « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique ». La pandémie et la crise ukrainienne a eu de graves impacts sur le continent africain. A cela s'ajoutent les conséquences quotidiennes du changement climatique.