La France s'apprête à restituer le tambour parleur des Atchans, après une restauration

Le Djidji Ayokwe, ce tambour parleur du peuple ébrié, doit être prochainement restitué par la France à la Côte d'Ivoire. © Silvie Memel Kassi

C’est une pièce imposante et unique que la France va prochainement restituer à la Côte d’Ivoire, le Djidji Ayokwe, le tambour parleur du peuple Atchan. Une œuvre qui est actuellement dans les réserves du musée du quai Branly à Paris. Ce mercredi 25 mai, les autorités ivoiriennes représentées par la ministre de Culture, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France et la directrice du musée d’Abidjan, ont pu découvrir pour la première fois cette pièce de 3,31 mètres de long et qui pèse 430 kilos.