Le Bénin rend hommage aux cinq soldats tués dans le parc de la Pendjari

Reportage

Mercredi 25 mai au camp Ghézo à Cotonou, la plus importante garnison du pays, le Bénin a rendu hommage à ses cinq soldats tombés le 11 avril dernier après avoir sauté sur une mine artisanale dans le parc de la Pendjari. La cérémonie, présidée par la vice-présidente de la République, s’est déroulée en présence de la haute hiérarchie militaire, des ministres et quelques centaines de personnes dont les familles des victimes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Quartier général de l’état-major, place des armes, une fanfare et cinq sections sont mobilisées pour servir de troupes d’honneur. Elles font face à la tribune officielle et exécutent musique et salut de circonstance. Pas de cercueil, on apprend que pour diverses raisons les corps ont été rapidement inhumés.

Les portraits des 5 soldats sont posés sur des chaises, au sol et devant chacun une couronne sobre. Ambiance lourde et protocolaire. Au pupitre, le ministre de la Défense déclare que toutes les morts n’ont pas la même signification. Il décline l’identité et le parcours de chaque soldat. La vice-présidente de la République décerne à chacun le titre de commandeur de l’ordre national, en épinglant sur le coussin posé devant chaque portrait une médaille.

► A lire aussi : Bénin: nouvelle attaque terroriste meurtrière dans le nord-ouest du pays

Très ému, le général Fructueux Gbaguidi, nouveau chef d'état-major, nous a confié à la fin de l’hommage funèbre : « Nous ferons tout pour minimiser de telles pertes. Ceux qui nous attaquent n’ont pas compris que chaque fois que l’un d’entre nous tombe, 10, 20, 30 se portent volontaires pour aller les remplacer. Nous ne cèderons jamais, un centimètre carré de la République du Bénin. »

Aux orphelins et aux veuves, l’État s’est engagé à les prendre en charge.

Le Bénin a connu depuis septembre 2021 seize attaques et enregistré treize décès, selon un décompte de la vice-présidente, qui estime que « le Bénin est désormais en guerre contre le terrorisme ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne