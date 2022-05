Le message de James Kagambi, 62 ans, premier Kényan à gravir l'Everest

L'alpiniste kényan James Kagambi surnommé «KG» (C), 62 ans, est accueilli à son arrivée en tant que premier Kényan à avoir atteint le sommet du mont Everest, le plus haut sommet du monde de 8 849 mètres, à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, au Kenya, le 23 mai 2022.

Un Kényan sur le toit du monde. Il s’appelle James Kagambi, surnom « KG ». Il a 62 ans. Et il est désormais le premier Kényan à avoir gravi l'Everest, au sein de la première équipe composée uniquement de grimpeurs noirs à réussir une telle expédition. Il a été accueilli en héros lundi 23 mai à son retour dans son pays. James Kagambi plaide pour démocratiser l’alpinisme et espère que son exploit en inspirera d’autres.

« C'est ce qui m'a poussé à participer à cette expédition : encourager les personnes de couleur à oser faire de l'alpinisme », a déclaré James Kagambi.

« Plus de 4 000 personnes ont déjà gravi l'Everest et parmi eux, moins de 10 étaient Noires avant notre ascension... Huit, je crois... Nous sommes montés à six... et cela fait donc 14 personnes noires maintenant. Donc, j'ai voulu montrer aux gens que c'est possible », souligne-t-il.

« Il y a des choses qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce qu'on ne sait même pas que c'est une option. Je voulais faire la démonstration que ce n'est pas réservé qu'à certaines catégories de populations », ajoute James Kagambi.

« Et je ne m'adresse pas seulement aux personnes de couleurs, mais aussi aux personnes d'origine modeste. C'est un plaidoyer pour la diversité », conclut-il.

James Kagambi: «Je voulais faire la démonstration que ce n'est pas réservé qu'à certaines catégories de populations» Florence Morice

