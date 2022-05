RDC: le forum pour la paix et la cohésion sociale au Kasaï a débuté à Kinshasa

La route principal traversant Nganza, à Kananga la capitale du Kasaï-Central, le 19 octobre 2017. AFP - JOHN WESSELS

En RDC, au lendemain de la réconciliation entre les originaires des provinces du Grand Katanga, le forum pour la paix et la cohésion sociale au Kasaï et au Kasaï central a débuté mardi à Kinshasa. Organisée par l’ONG suédoise Inter Peace et financée par l’ambassade de Suède, des élus nationaux et des autorités coutumières et d’autres acteurs concernés prennent part à cette rencontre.