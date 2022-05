Reportage

Afrique du Sud: manifestation contre la présence française en Afrique

Audio 01:16

L'ambassadeur de France en Afrique du Sud, Aurélien Lechevallier, face aux membres des Economic Freedom Fighters (EFF) manifestant pour exiger que la France quitte l'Afrique dans le cadre de la Journée de l'Afrique, à Pretoria, Afrique du Sud, mercredi 25 mai 2022. AP - Themba Hadebe

« France dégage ! », c'était l'un des slogans entendus lors de cette marche du parti des Combattants pour la liberté économique (EFF). Ce parti, qui se définit comme anti-impérialiste et panafricaniste, dénonce la présence française en Afrique, via le franc CFA, les bases militaires et une influence supposée sur les dirigeants africains.