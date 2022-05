Congo-B : l'opposition divisée sur sa participation aux prochaines législatives

Dans un bureau de vote de Brazzaville. (image d'illustration) © AP/John Bompengo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les partis politiques ont jusqu'au 31 mai pour déclarer leurs candidats aux prochaines élections législatives et locales en juillet. Passer cette date, la DGAE, la Direction générale des affaires électorales clos l’enregistrement des candidatures. Mais dans les rangs de l'opposition, les partis sont divisés concernant leur participation ou non. L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) de l'ancien président Pascal Lissouba vient d’investir ses candidats, alors que le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) a appelé mercredi au boycott de ces scrutins.