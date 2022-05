Blue Note Africa, un nouveau label pour promouvoir le jazz africain

En afrique nous sommes au plus proche de l’évolution du jazz. Pour que Blue Note International soit au fait des dernières nouveautés musicales africaines, nous serons leur yeux et leurs oreilles ici. Blue Note Africa est une plateforme qui permettra à nos artistes de donner une résonance internationale à leur musique. Ils vont pouvoir collaborer avec des artistes internationaux mais aussi accéder à des scènes mondiales. Cette maison de disque va contribuer à réinventer la scène musicale sud-africaine et africaine en général. Le bureau principal de Blue Note africa est en Afrique du Sud mais nous avons des « bureaux mobiles » qui opèrent dans différents pays. Nous sommes présents à l'est, à l'ouest et au nord du continent. Il est était important que ce ne soit pas une entreprise étrangère qui prenne en charge le jazz en Afrique ! Blue Note Africa est une entreprise africaine qui portera les artistes du continent vers une carrière internationale. Il était donc primordial qu’une branche africaine existe.