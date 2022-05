RDC: les conclusions du forum pour la paix et la cohésion sociale dans le Kasaï

Des riverains de la rivière Kasaï, au port de Tshikapa, en RDC, le 28 juillet 2017. AFP - JUNIOR D. KANNAH

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À l’issue d’un forum organisé à Kinshasa et qui a duré trois jours, un plan a été mis en place jeudi pour les provinces du Kasaï et du Kasaï-Central. Il a pour but de restaurer la stabilité de la région.