Plus de 72 000 personnes déplacées en raison des combats dans l'est de la RDC

Les personnes que nous avons rencontrées nous disent qu'elles sont parties à 3h du matin. Elles ont attrapées ce qu'elles ont pu, une casserole, un sac de nourriture. Ils ont fui mais la plupart ont dû marcher plus de 20 km, ils ont dû tout laisser sur la route et n'ont garder avec eux que leurs enfants. Ils n'ont absolument rien [...] On a déjà des cas de diarrhées et de déshydratation parmi les enfants donc c'est la priorité [...] C'est une population meurtrie qui souffre de la faim, des combats et du manque de financements.