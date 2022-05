RDC: le FCC pointe la responsabilité du régime Tshisekedi dans la crise avec le M23

Le FCC dénonce la gouvernance chaotique, irresponsable et sans vision du président Tshisekedi et de son gouvernement, gouvernance dont cette guerre est la triste conséquence. Le FCC exige du président Tshisekedi et de son gouvernement des explications claires sur les accords militaires et économiques signés avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Les actes du gouvernement frisent la complicité avec les ennemis de notre nation et les acteurs de la balkanisation de la République démocratique du Congo [...] A aucun moment Joseph Kabila n'a conclu d'accord secret avec ces pays.