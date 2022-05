Sommet de l’Union africaine: prévenir le terrorisme, l’extrémisme violent et les coups d’État

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine. (Photo d'illustration) AP - Ronald Zak

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Union africaine tient un sommet, depuis ce samedi 28 mai, sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels à Malabo, en Guinée équatoriale. Du rappel du début du terrorisme à l'appel à l'esprit républicain des forces armées africaines, le président de la Commission de l'Union africaine fait un diagnostic et affirme qu'on ne plus accepter les changements anticonstitutionnels sur le continent.