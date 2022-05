Côte d'Ivoire: un marathon d'actions pour sensibiliser à la question des règles menstruelles

À l'occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle samedi 28 mai, plusieurs associations féministes ouest-africaines ont organisé en cette fin de semaine un marathon d’actions, d’initiatives et de vulgarisation, qu’elles ont nommé « les 72 heures des menstrues en Afrique ».

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

Le thème des règles reste tabou sur le continent, mais pourtant le cycle menstruel peut avoir des conséquences graves sur la scolarisation des jeunes filles et sur la santé sexuelle des femmes.

À Abidjan du 26 au 28 mai, des conférences ont été organisées à travers la ville, un flash mob au grand carrefour de Koumassi, et 18 000 serviettes hygiéniques distribuées par l’ONG Soutien aux mères et enfants en détresse, aux femmes détenues de la MACA, la plus grande prison du pays… Les organisations féministes ivoiriennes ont mené tambour battant la campagne des 72h de menstrues.

Les jeunes filles sont particulièrement visées. Pour une boîte de serviettes jetables au même prix qu’un kilo de riz, l’accès aux produits d’hygiène menstruelle est difficile, d’après Khady Cissé, fondatrice de l’organisation pour la Santé de l’enfant, de la femme et de la famille : « Certaines filles utilisent des vieux journaux pour se protéger, des vieux morceaux de foulards, des mousses de matelas. Vous voyez comment c'est toxique... Elles n'ont même pas de dessous. Elles préfèrent donc rester à la maison car à l'école, il n'y a pas d'anti-spasmodiques, de coin pour pouvoir se changer ni même d'eau. »

Mais pour la sage-femme de 32 ans, le véritable défi, c’est de lever le tabou qui empêche les débats sur la questions des règles. « En Afrique, on te dit quand tu as des menstrues, tu ne dois pas t'approcher des garçons. Mais c'est après les règles qu'on a la période d'ovulation. C'est là qu'il y a les grossesses. Pourquoi ne pas commencer par la base, pour briser les tabous et dire à nos parents que c'est naturel. C'est un phénomène qui met la femme en valeur : si l'on n'a pas les menstruations, est-ce qu'on peut procréer ? »

Les organisations féministes, qui appellent à une suppression des taxes sur le matériel d’hygiène menstruel, s’évertuent désormais à collecter des données, quasi-inexistantes en Côte d’Ivoire.

