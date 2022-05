Levée de l'état d'urgence au Soudan

Nous considérons que c’est de la poudre aux yeux. Jusqu’à présent il y a toujours des personnes détenues sous l’état d’exception. Par exemple, nous avons essayé d’aller libérer ceux qui ont été arrêtés samedi lors des manifestations à Kalakla. Ils sont détenus dans différents postes de police. Quand on a entendu la nouvelle de la levée de l’état d’urgence on est allé s’enquérir de leur situation. On nous a répondu qu’ils ne pouvaient pas être libérés car des ordres venaient d’un échelon supérieur. On attend de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je ne crois pas que ça va changer quelque chose. C’est une stratégie pour la junte qui veut blanchir son image aux yeux du monde : ils lèvent l’état d’urgence pour alléger la pression internationale. Mais ça ne veut pas dire qu’ils vont cesser les arrestations. C’est la même chose que sous le régime d’Omar el-Béchir. Ils levaient l’état d’urgence, libéraient des prisonniers avant d’en mettre de nouveaux derrière les barreaux. Nous ne croyons pas que la situation des droits de l’homme va s’améliorer au Soudan.