Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé a obtenu son passeport

Plus de treize mois après avoir déposé sa demande, Charles Blé Goudé a reçu ce lundi 30 mai son passeport des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas.

C’est entouré de plusieurs cadres de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples, et de diplomates ivoiriens en poste aux Pays-Bas et en France que Charles Blé Goudé a reçu son passeport ordinaire à l’ambassade de La Haye, ville où il réside toujours depuis son acquittement par la Cour pénale internationale.

Alors que l’ex-président Laurent Gbagbo a pu regagner la Côte d’Ivoire deux mois et demi après la décision définitive de la Cour pénale internationale, rendue le 31 mars 2021, son ancien éphémère ministre de la Jeunesse a dû prendre son mal en patience. L'ancien meneur des Jeunes patriotes était dans l'attente de ce document depuis son acquittement définitif. Il avait déposé son dossier dans la foulée.

Dans le communiqué signé de ses avocats, Charles Blé Goudé a néanmoins témoigné de « sa gratitude et [de] sa reconnaissance » au président Alassane Ouattara. Il a aussi réitéré son intention de rentrer au pays « afin d'apporter sa pierre dans la consolidation de la réconciliation nationale ». L’ancien « général de la rue » ne fait pas mystère de son intention de concourir à la présidentielle de 2025. « Pour réclamer l’aile du poulet, il faut être là où on le découpe », déclarait-il récemment au média en ligne Brut.

En Côte d’Ivoire, il reste néanmoins sous le coup d’un mandat d’arrêt suite à sa condamnation à 20 ans de prison, fin 2019, pour « actes de torture, homicides volontaires et viol. »

