Mozambique: Quelimane, la nouvelle «ville des vélos»

Les vélos-taxis ont envahi la ville de Quelimane au Mozambique. AFP - -

RFI

À Quelimane, la quatrième plus grande ville du Mozambique, le sous-développement urbain et la croissance du chômage obligent les jeunes à chercher des emplois alternatifs. Quelimane compte aujourd’hui près de 10 000 chauffeurs de vélo-taxi et devient la « ville des vélos ».