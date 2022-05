RDC: des centaines de manifestants à Kinshasa contre le Rwanda et les autorités congolaises

Une série de manifestations a démarré en RDC lundi 30 mai. Elles visent le Rwanda qui est officiellement accusé par le gouvernement congolais de soutenir le M23 dans les combats en cours dans l’Est contre les forces armées congolaises. À la gare centrale de la capitale congolaise, des centaines de militants des mouvements citoyens, groupes des jeunes et autres anonymes manifestent contre le Rwanda.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Ce devait être avant tout une manifestation de soutien aux forces armées. Les protestataires forment un cercle autour des drapeaux étalés sur les pavés. Ils se sont munis chacun d’une bougie et scandent des slogans hostiles aux autorités rwandaises.

Certains manifestants ne ménagent pas non plus les autorités congolaises. En début de manifestation, des groupes ont entonné des slogans hostiles au régime en place qui vantait, le trimestre dernier, ses relations avec Kigali.

L'ambassadeur rwandais visé

Autre message scandé par les manifestants, celui de la demande de rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l’expulsion de l’ambassadeur en poste à Kinshasa. La foule exige le rappel de l’ambassadeur de la RDC au Rwanda.

Autre colère : Vincent Karega, l’ambassadeur rwandais, n’a toujours pas été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Les manifestants accusent le gouvernement de complaisance. « Nous sommes ici pour manifester notre solidarité avec nos compatriotes de l'Est qui sont en train de mourir jour après jour et demander à ce qu'on puisse expulser l'ambassadeur Karega, s'emporte Soraya. Qu'il rentre chez lui, on n'a pas besoin qu'il reste ici. Nous sommes en temps de rupture diplomatique. »

Appel à la communauté internationale

« C’est maintenant ou jamais », pouvait-on lire sur une pancarte derrière Carbone Beni, du mouvement citoyen Filimbi. « Nous sommes là pour raviver la flamme patriotique. Aujourd'hui, nous exigeons du gouvernement congolais l'arrêt total de complaisance. Le Rwanda soutient le M23 et nous ne laisserons pas un nanomètre de notre territoire être envahi par des pays voisins. »

Le poing levé, Bienvenue Matumo, de la Lucha, va plus loin : « La communauté internationale doit désigner clairement le Rwanda comme agresseur et lui appliquer des sanctions fortes et économiques comme on l’a fait contre Poutine. Ce que Kagame fait c’est exactement ce que Poutine fait en Ukraine. »

La manifestation s'est déroulée sans incident. D’autres sont annoncées, cette fois, devant l’ambassade du Rwanda. En attendant, Kinshasa veut bien dialoguer avec Kigali, mais ces pourparlers doivent être sincères. C'est la réponse de Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais qui s'est exprimé hier soir devant des journalistes à Kinshasa.

Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais

► À lire aussi : Tension entre la RDC et le Rwanda: Kigali rejette les accusations de Kinshasa

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne